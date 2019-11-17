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Покупка двигателя для «BMW X5» через интернет обернулась для кузнечанина потерей денег

11:13 | 17.11.2019 | Криминал

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Кузнецк, 17 ноября 2019. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в Кузнецке Пензенской области по факту мошенничества, жертвой которого стал 37-летний мужчина, пытавшийся приобрести двигатель для автомобиля «BMW X5» с помощью сайта объявлений.

Покупка двигателя для «BMW X5» через интернет обернулась для кузнечанина потерей денег. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По итогам переписки с неизвестным он заключил в электронном виде договор с организацией из Москвы и в качестве предоплаты перечислил на расчетный счет 76 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что через несколько дней автор объявления попросил перевести оставшуюся сумму на счет организации в Санкт-Петербурге.

«Следуя этому предложению, мужчина перечислил 96 тыс. рублей по указанным реквизитам, однако двигатель не получил. Продавец перестал отвечать на телефонные звонки, а объявление удалено с сайта», — пояснили в пресс-службе.

В УМВД отметили, что сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

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