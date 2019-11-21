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Студентка колледжа и безработный задержаны в Пензе по подозрению в сбыте наркотиков

09:52 | 21.11.2019 | Криминал

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Пенза, 21 ноября 2019. PenzaNews. Студентка одного из колледжей Пензы и ее безработный приятель задержаны по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

Студентка колледжа и безработный задержаны в Пензе по подозрению в сбыте наркотиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что они занимались распространением синтетических наркотиков на территории Пензы — оставляли в потайных местах свертки с криминальным товаром, которые затем бесконтактным способом сбывали через интернет. При личном досмотре задержанных оперативники изъяли около 50 таблеток экстази, а при обыске в домовладении подозреваемых — почти 35 граммов мефедрона», — пояснили в полиции.

В ведомстве отметили, что злоумышленники сами употребляли запрещенные вещества.

«Оптовые партии наркотиков для дальнейшего сбыта они получали бесконтактным способом», — уточнили в пресс-службе.

В управлении добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

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