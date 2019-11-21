В Кузнецке мошенник под видом прокурора выманил у женщины более 50 тыс. рублей
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Кузнецк, 21 ноября 2019. PenzaNews. Жительница Кузнецка Пензенской области лишилась более 50 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника, выдавшего себя за работника прокуратуры.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, злоумышленник убедил женщину в том, что задержана группа мошенников, продававших поддельные медикаменты, в связи с чем ей полагается компенсация за ранее приобретенные лекарства.
«Для ее получения незнакомец предложил оплатить регистрационные сборы и оформление документов. Следуя его инструкциям, жительница Кузнецка перечислила на электронный кошелек 52 тыс. рублей», — сказали в полиции.
В пресс-службе добавили, что никакой компенсации она не получила.
«По факту мошенничества проводится проверка», — пояснили в УМВД.