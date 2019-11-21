В Кузнецке мошенник под видом прокурора выманил у женщины более 50 тыс. рублей Криминал

Кузнецк, 21 ноября 2019. PenzaNews. Жительница Кузнецка Пензенской области лишилась более 50 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника, выдавшего себя за работника прокуратуры.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, злоумышленник убедил женщину в том, что задержана группа мошенников, продававших поддельные медикаменты, в связи с чем ей полагается компенсация за ранее приобретенные лекарства.

«Для ее получения незнакомец предложил оплатить регистрационные сборы и оформление документов. Следуя его инструкциям, жительница Кузнецка перечислила на электронный кошелек 52 тыс. рублей», — сказали в полиции.

В пресс-службе добавили, что никакой компенсации она не получила.

«По факту мошенничества проводится проверка», — пояснили в УМВД.