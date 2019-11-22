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В Пензенской области пожилой мужчина перевел мошеннику 90 тыс. рублей

16:32 | 22.11.2019 | Криминал

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Пенза, 22 ноября 2019. PenzaNews. 63-летний житель Пензенской области лишился 90 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника.

В Пензенской области пожилой мужчина перевел мошеннику 90 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам мужчины, он получил SMS с текстом «900: произошло списание по карте на сумму 5 тыс. 750 рублей» и указанием номера контактного телефона. По нему ответил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности. Он пояснил, что для отмены операции необходимо пройти к ближайшему банкомату, снять наличные со счета карты и перечислить их по реквизитам, которые он скажет позднее», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что мужчина выполнил инструкции злоумышленника и перевел незнакомцу крупную сумму.

«По факту мошенничества проводится проверка», — сказали в пресс-службе.

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