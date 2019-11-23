В Пензе 17-летняя девушка стала фигурантом дела о наркотиках Криминал

Пенза, 23 ноября 2019. PenzaNews. 17-летняя девушка и 27-летний мужчина подозреваются в покушении на незаконный сбыт наркотиков в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, в октябре мужчина 1991 года рождения и его подруга 2002 года рождения решили заняться незаконным сбытом наркотических средств за денежное вознаграждение. В ходе переписки в интернете они периодически получали информацию о местонахождении «закладок», забирали наркотик, после чего оборудовали более мелкие тайники на территории Пензы», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что один из них был обнаружен вблизи дома на проспекте Строителей.

«Молодые люди задержаны сотрудниками полиции в ноябре 2019 года. «Закладка» в тайнике по проспекту Строителей изъята», — сказала Татьяна Махницкая.

Представитель управления добавила, что в ходе расследования дела будет решен вопрос о постановке подозреваемой на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.