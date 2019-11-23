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В Пензе задержаны подозреваемые в серии автоугонов

13:02 | 23.11.2019 | Криминал

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Пенза, 23 ноября 2019. PenzaNews. Двое жителей Пензы 1997 года рождения, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, задержаны по подозрению в совершении серии угонов транспортных средств.

В Пензе задержаны подозреваемые в серии автоугонов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, на след злоумышленников удалось выйти в ходе розыска автомобиля «ВАЗ-2115», который был припаркован владельцем вблизи одного из домов на проспекте Строителей, а впоследствии исчез.

«Молодые люди признались, что хотели покататься на угнанном автомобиле по улицам города. В итоге, доехав до нужного магазина, злоумышленники оставили транспортное средство на парковке», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что также установлена причастность мужчин к аналогичным преступлениям на территории Пензы.

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