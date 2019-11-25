Задержан молодой житель Пензы, подозреваемый в хищении товаров из магазинов Криминал

Пенза, 25 ноября 2019. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали молодого мужчину, который подозревается в хищении товаров из магазинов, расположенных на территории Октябрьского района Пензы.

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«В полицию с заявлением обратилась представитель торговой организации, которая рассказала, что неизвестный взял со стеллажа в магазине две бутылки виски и четыре плитки шоколада. Не расплатившись за товар, злоумышленник пытался выйти. Свидетелем случившегося стал один из посетителей. Мужчина направился за злоумышленником в сторону выхода, где попытался его остановить. В результате подозреваемый выронил похищенный товар и убежал в неизвестном направлении», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что прибывшим на место происшествия полицейским работники магазина сообщили приметы подозреваемого, вскоре он был задержан.

«Им оказался житель Пензы 1996 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По факту грабежа возбуждено уголовное дело», — сказали в пресс-службе, отметив, что установлена также причастность подозреваемого к совершению аналогичного преступления на территории того же района.