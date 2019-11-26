Полицейские Пензы и Тамбова задержали подозреваемого в интернет-мошенничестве Криминал

Пенза, 26 ноября 2019. PenzaNews. Сотрудники отдела «К» УМВД России по Пензенской области совместно с тамбовскими коллегами пресекли противоправную деятельность 24-летнего мужчины, подозреваемого в совершении мошенничества через социальные сети.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, по имеющейся информации, гражданин, используя взломанные аккаунты, писал друзьям и знакомым их владельцев и под различными предлогами просил дать деньги в долг.

«Некоторые граждане верили, что им пишет знакомый, и перечисляли деньги на указанный им счет», — пояснили в ведомстве.

В полиции уточнили, что среди жертв мошенника оказались 29-летняя жительница Пензы и 17-летняя девушка из Кузнецка.

«В ходе проведенного обыска изъяты вещественные доказательства преступной деятельности — компьютеры, банковские карты, телефоны и SIM-карты», — сказали в пресс-службе, добавив, что житель Тамбова дал признательные показания.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.