Жительница Пензы отправится в колонию за убийство знакомого Криминал

Пенза, 26 ноября 2019. PenzaNews. Наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима назначено 36-летней жительнице Пензы, которая признана судом виновной в убийстве знакомого. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Следствием и судом установлено, что 7 августа 2019 года женщина, употребив спиртное, пошла в гости к своему знакомому, проживающему в квартире на улице Пархоменко. Зайдя в помещение, она увидела, что мужчина лежит на кровати. Злоумышленница начала высказывать ему претензии по поводу того, что накануне он взял у нее деньги на приобретение алкоголя и не вернул», — пояснила собеседница агентства.

Представитель следственного управления добавила, что хозяин квартиры, также находившийся в состоянии опьянения, попытался встать с кровати, а гостья схватила нож и ударила его в грудь.

«Она сразу же покинула жилище потерпевшего. По дороге женщина спрятала орудие преступления», — сказала Татьяна Махницкая.

По ее словам, на следующий день злоумышленница пришла в квартиру, убедилась, что потерпевший мертв, и позвонила в полицию, при этом сначала она настаивала на своей непричастности, а в ходе следственных действий дала признательные показания.

«Приговор пока не вступил в законную силу», — уточнила официальный представитель ведомства.