EN
13:34:26 Четверг, 28 ноября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Каменском районе полицейские раскрыли кражу рыбы из пруда

10:29 | 28.11.2019 | Криминал

Печать

Пенза, 28 ноября 2019. PenzaNews. Сотрудники полиции раскрыли кражу рыбы из неохраняемого пруда на территории сельскохозяйственного кооператива вблизи села Завиваловка Каменского района Пензенской области.

В Каменском районе полицейские раскрыли кражу рыбы из пруда. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, злоумышленники вытащили рыбу из рыбоулавливателя.

«Полицейские провели обход для установления возможных свидетелей и очевидцев. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники угрозыска выяснили, что к совершению преступления причастны 33-летний житель села Завиваловка, похитивший 20 кг толстолобика на сумму 3 тыс. рублей, и 22-летний житель поселка Тухачевский, добычей которого стало 30 кг толстолобика на 4,5 тыс. рублей», — пояснили в ведомстве.

В полиции отметили, что подозреваемые дали признательные показания, возбуждены уголовные дела.

Загрузка...
Читайте также
«Старгород» отметил 20-летие большим концертом в Пензе В Кузнецке потушен пожар в здании малярного цеха
В Пензе прокуратура откроет горячую линию по вопросам противодействия коррупции Вынесен приговор мужчине, набросившемуся на экс-супругу с отверткой и ножом
Пензенский «Дизель» на выезде уступил «Звезде» В Пензе пройдет конкурс студенческих семей
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама