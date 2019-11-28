В Каменском районе полицейские раскрыли кражу рыбы из пруда Криминал

Пенза, 28 ноября 2019. PenzaNews. Сотрудники полиции раскрыли кражу рыбы из неохраняемого пруда на территории сельскохозяйственного кооператива вблизи села Завиваловка Каменского района Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, злоумышленники вытащили рыбу из рыбоулавливателя.

«Полицейские провели обход для установления возможных свидетелей и очевидцев. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники угрозыска выяснили, что к совершению преступления причастны 33-летний житель села Завиваловка, похитивший 20 кг толстолобика на сумму 3 тыс. рублей, и 22-летний житель поселка Тухачевский, добычей которого стало 30 кг толстолобика на 4,5 тыс. рублей», — пояснили в ведомстве.

В полиции отметили, что подозреваемые дали признательные показания, возбуждены уголовные дела.