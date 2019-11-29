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В Пензе выявлен факт продажи снюса несовершеннолетнему

14:37 | 29.11.2019 | Криминал

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Пенза, 29 ноября 2019. PenzaNews. Два факта продажи снюса, в том числе один случай реализации данного табачного изделия несовершеннолетнему покупателю, выявлено в ходе рейда в Железнодорожном районе Пензы, проведенного сотрудниками полиции, мэрии и контролирующих органов по обращению жителя.

В Пензе выявлен факт продажи снюса несовершеннолетнему. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По этим фактам проводится проверка по ч. 2 ст. 14.53 КоАП РФ «Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что в связи с продажей снюса подростку проверка организована по ч. 3 ст. 14.53 КоАП РФ.

В полиции пояснили, что изъятые образцы продукции направлены на исследование.

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