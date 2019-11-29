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Жительница Заречного лишилась денег при продаже поросят

16:50 | 29.11.2019 | Криминал

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Пенза, 29 ноября 2019. PenzaNews. 35-летняя жительница Заречного Пензенской области лишилась 20 тыс. рублей при попытке продать поросят с помощью сайта объявлений.

Жительница Заречного лишилась денег при продаже поросят

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, женщине позвонил потенциальный покупатель, который представился руководителем фирмы и выразил готовность перевести задаток.

«Для этого он попросил назвать номер банковской карты и пройти к ближайшему банкомату. Там женщина, следуя инструкциям звонившего, сняла со своего счета деньги и перечислила их на счет мобильного телефона, указанного незнакомцем», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что после этого покупатель перестал выходить на связь.

«По факту мошенничества проводится проверка», — сказали в управлении.

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