Жительница Пензы сообщила незнакомцу коды от банковской карты и лишилась 83 тыс. рублей Криминал

Пенза, 30 ноября 2019. PenzaNews. 37-летняя жительница Пензы лишилась 83 тыс. рублей, поверив сообщению о якобы подозрительных операциях с банковским счетом.

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«По словам женщины, ей позвонил неизвестный, представился сотрудником банка, сказал, что по счету в другом банке проводятся подозрительные операции и для сохранения денег необходимо перевести все средства на счет одной карты, что она и сделала. Затем женщина сообщила незнакомцу коды, которые поступили ей в SMS, после чего обнаружила, что со счета карты списаны 83 тыс. рублей. Полицейским она пояснила, что знала о подобных способах обмана», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что по факту кражи проводится проверка, принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.