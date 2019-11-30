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Жительница Пензы сообщила незнакомцу коды от банковской карты и лишилась 83 тыс. рублей

10:23 | 30.11.2019 | Криминал

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Пенза, 30 ноября 2019. PenzaNews. 37-летняя жительница Пензы лишилась 83 тыс. рублей, поверив сообщению о якобы подозрительных операциях с банковским счетом.

Жительница Пензы сообщила незнакомцу коды от банковской карты и лишилась 83 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По словам женщины, ей позвонил неизвестный, представился сотрудником банка, сказал, что по счету в другом банке проводятся подозрительные операции и для сохранения денег необходимо перевести все средства на счет одной карты, что она и сделала. Затем женщина сообщила незнакомцу коды, которые поступили ей в SMS, после чего обнаружила, что со счета карты списаны 83 тыс. рублей. Полицейским она пояснила, что знала о подобных способах обмана», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что по факту кражи проводится проверка, принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

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