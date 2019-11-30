Уголовное дело возбуждено в связи с обманом женщины, оплатившей услуги экстрасенса Криминал

Пенза, 30 ноября 2019. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества, жертвой которого стала 58-летняя жительница Нижнего Ломова Пензенской области, оплатившая услуги экстрасенса, но не получившая обещанную помощь.

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«При просмотре телевизионной передачи на одном из каналов женщина увидела бегущую строку с предложением услуг экстрасенсов и позвонила по указанному номеру. Неизвестный представился сотрудником благотворительного фонда и сказал, что для получения экстрасенсорной помощи необходимо осуществить денежный перевод на расчетный счет, который он укажет», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что за пять дней жительница Нижнего Ломова перечислила 78 тыс. рублей, но обещанные услуги ей оказаны не были.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.