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Житель Пензы лишился денег в надежде получить выигрыш в 300 тыс. рублей

16:05 | 04.12.2019 | Криминал

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Пенза, 4 декабря 2019. PenzaNews. 24-летний житель Пензы лишился денег в надежде получить выигрыш в 300 тыс. рублей, информация о котором содержалась в сообщении, поступившем на его мобильный телефон в приложении Viber.

Житель Пензы лишился денег в надежде получить выигрыш в 300 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как пояснили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, мужчина перешел по ссылке и оказался на сайте организатора акции, после чего позвонил по указанному на нем номеру телефона.

«Ему ответил незнакомец, который представился с сотрудником службы выдачи призов. Он проинформировал собеседника о способе получения выигрыша и предложил через определенный сайт пополнить баланс номера телефона на 6 тыс. 200 рублей, что мужчина впоследствии и сделал», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что спустя некоторое время представитель организации перезвонил молодому человеку и под тем же предлогом попросил перевести еще 9 тыс. рублей.

«Мужчина догадался, что в отношении него совершено мошенничество, и обратился в полицию», — пояснили в УМВД.

В пресс-службе отметили, что по данному факту проводится проверка.

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