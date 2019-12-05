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Житель Пензы получил условный срок за порноролики в соцсети

15:27 | 05.12.2019 | Криминал

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Пенза, 5 декабря 2019. PenzaNews. Наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год назначено жителю Пензы за незаконное распространение порнографических материалов в соцсети «ВКонтакте».

Житель Пензы получил условный срок за порноролики в соцсети. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Железнодорожного районного суда Пензы, 28 марта и 1 апреля 2019 года мужчина разместил на странице созданного им в 2016 году сообщества три видеоролика порнографического характера, которые получили тысячи просмотров.

«Подсудимый вину в совершенном преступлении признал в полном объеме. Дело было рассмотрено в особом порядке. В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признал явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, активную жизненную позицию в области спорта и наличие на иждивении супруги, обучающейся в учебном заведении по очной форме», — пояснил собеседник агентства, добавив, что отягчающих обстоятельств не установлено.

Представитель суда уточнил, что приговор пока не вступил в законную силу.

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