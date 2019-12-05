В Пензе возбуждено уголовное дело в отношении директора стройкомпании Криминал

Пенза, 5 декабря 2019. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов» возбуждено в отношении директора одной из стройкомпаний Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, директор общества с ограниченной ответственностью, занимающегося строительством, с апреля по сентябрь 2019 года, зная о наличии у компании недоимки по уплате налогов и страховых взносов в бюджетную систему Российской Федерации на общую сумму более 15 млн. рублей, а также то, что налоговым органом приняты меры по ее принудительному взысканию, организовал расходование денежных средств, минуя расчетный счет и кассу предприятия», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что таким образом руководителю удалось скрыть не менее 11 млн. рублей.

Татьяна Махницкая отметила, что уголовное дело возбуждено при взаимодействии сотрудников СКР, УФСБ, УМВД и УФНС.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного налогового преступления и закрепление доказательственной базы», — сказала представитель управления.