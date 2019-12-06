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В Пензенской области мужчина получил 10 лет колонии за насилие над малолетними девочками

11:14 | 06.12.2019 | Криминал

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Пенза, 6 декабря 2019. PenzaNews. Наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и 1,5 лет ограничения свободы назначено в Пензенской области мужчине 1988 года рождения, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензенской области мужчина получил 10 лет колонии за насилие над малолетними девочками. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что 10 августа 2019 года 31-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одном из населенных пунктов Лунинского района пришел в шалаш, где играли три девочки в возрасте 4, 7 и 9 лет. Злоумышленник, используя беспомощное состояние детей, обусловленное их малолетним возрастом, без применения насилия совершил в отношении потерпевших действия сексуального характера. После этого мужчина применил насилие в отношении одной из потерпевших девочек, удерживая ее за руку», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что на следующий день мужчина совершил аналогичные действия сексуального характера без применения насилия в отношении тех же малолетних девочек.

«Приговор суда пока не вступил в законную силу», — отметила Татьяна Махницкая.

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