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В Пензе мошенник под видом сотрудника МРЭО ГИБДД выманил деньги у предпринимателя

17:17 | 09.12.2019 | Криминал

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Пенза, 9 декабря 2019. PenzaNews. 27-летний предприниматель попался на уловку мошенника, выдавшего себя за сотрудника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела Госавтоинспекции, дислоцированного в Пензе.

В Пензе мошенник под видом сотрудника МРЭО ГИБДД выманил деньги у предпринимателя. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, злоумышленник, который представился начальником отдела по снабжению МРЭО ГИБДД, позвонил мужчине после того, как тот разместил на различных сайтах объявления об оказании услуг по установке систем видеонаблюдения.

«Он сказал, что необходимо переделать систему видеонаблюдения, и попросил приехать в подразделение на проспекте Строителей в Пензе. Когда предприниматель находился в пути, незнакомец перезвонил и попросил пополнить баланс телефона на 6,5 тыс. рублей, пообещав вернуть деньги при встрече», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что мужчина перевел эту сумму, а, прибыв в МРЭО, не нашел такого сотрудника, при этом телефон злоумышленика оказался отключен.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.

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