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Украденные в пензенских магазинах продукты продавали в Москве — УМВД

13:34 | 11.12.2019 | Криминал

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Пенза, 11 декабря 2019. PenzaNews. Двое молодых мужчин задержаны по подозрению в серии краж продукции из магазинов на территории Пензенской области для последующей продажи в российской столице. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Украденные в пензенских магазинах продукты продавали в Москве — УМВД. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что подозреваемые познакомились в Москве и решили совершать кражи товара из придорожных супермаркетов. С этой целью молодые люди приехали в Пензенскую область. По пути следования они останавливались возле выбранных магазинов. Один из подозреваемых брал с собой сумку, и оба заходили в помещение торговой точки. Убедившись, что за ними никто не наблюдает, один из злоумышленников складывал товар в сумку. Затем они проходили мимо кассы, не расплатившись, и покидали место преступления», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что на данный момент установлена причастность подозреваемых, которые являются жителями Самарской области и Подмосковья, к совершению более 10 преступлений на территории Пензенской области.

«Похищенный товар они продавали в Москве, а вырученные деньги делили между собой», — сказали в управлении.

В УМВД добавили, что по фактам краж возбуждены уголовные дела.

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