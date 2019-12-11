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В Заречном отец троих детей приговорен к лишению свободы за неуплату алиментов

17:05 | 11.12.2019 | Криминал

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Заречный, 11 декабря 2019. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы сроком на четыре месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима назначено жителю Заречного Пензенской области, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

В Заречном отец троих детей приговорен к лишению свободы за неуплату алиментов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Зареченского городского суда, мужчина, будучи отцом троих детей, в отношении которых он лишен родительских прав, на основании судебного приказа должен был уплачивать алименты на их содержание в размере половины от всех видов заработка или иного дохода ежемесячно, однако уклонялся от исполнения обязательств, за что ранее был привлечен к административной ответственности.

«В судебном заседании мужчина свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ, признал полностью, пояснив, что весной 2019 года уволился с работы, поскольку ему предложили более высокооплачиваемую, но он на нее так и не вышел», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что злоумышленник пытался сослаться на трудности, с которыми столкнулся при трудоустройстве как ранее судимый гражданин, но эти доводы были признаны несостоятельными.

«Отягчающим наказание обстоятельством признан рецидив, поскольку мужчина совершил умышленное преступление в период наличия неснятой и непогашенной судимости», — отметил представитель суда.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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