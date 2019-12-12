Жительница Земетчино лишилась денег при попытке избавиться от несуществующего кредита Криминал

Пенза, 12 декабря 2019. PenzaNews. 31-летняя жительница рабочего поселка Земетчино Пензенской области лишилась 90 тыс. рублей, пытаясь избавиться от кредита, якобы оформленного на ее имя.

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«По словам женщины, ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и сказал, что на имя собеседницы оформлен онлайн-кредит. Он попросил подтвердить получение денег. На это жительница Земетчино возразила, что за кредитом не обращалась», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России.

В ведомстве добавили, что тогда злоумышленник предложил предпринять ряд действий, чтобы избавиться от кредита, а именно — назвать коды из SMS и совершить обратный перевод на сумму 78 тыс. рублей.

«Гражданка выполнила инструкции звонившего», — пояснили в полиции, добавив, что в дополнение к перечисленным денежным средствам с ее карты было списано еще 12 тыс. рублей.

По факту мошенничества проводится проверка.