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Жительница Земетчино лишилась денег при попытке избавиться от несуществующего кредита

13:11 | 12.12.2019 | Криминал

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Пенза, 12 декабря 2019. PenzaNews. 31-летняя жительница рабочего поселка Земетчино Пензенской области лишилась 90 тыс. рублей, пытаясь избавиться от кредита, якобы оформленного на ее имя.

Жительница Земетчино лишилась денег при попытке избавиться от несуществующего кредита. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам женщины, ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и сказал, что на имя собеседницы оформлен онлайн-кредит. Он попросил подтвердить получение денег. На это жительница Земетчино возразила, что за кредитом не обращалась», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России.

В ведомстве добавили, что тогда злоумышленник предложил предпринять ряд действий, чтобы избавиться от кредита, а именно — назвать коды из SMS и совершить обратный перевод на сумму 78 тыс. рублей.

«Гражданка выполнила инструкции звонившего», — пояснили в полиции, добавив, что в дополнение к перечисленным денежным средствам с ее карты было списано еще 12 тыс. рублей.

По факту мошенничества проводится проверка.

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