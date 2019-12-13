Завершено расследование уголовного дела по факту ДТП в центре Пензы Криминал

Пенза, 13 декабря 2019. PenzaNews. Расследование уголовного дела по факту ДТП с участием автомобилей «Opel Astra» и «Volkswagen Polo», произошедшего на регулируемом перекрестке улиц Бакунина и Володарского в Пензе 9 марта 2019 года, завершено.

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«В ходе предварительного расследования установлено, что водитель автомобиля «Opel Astra» – мужчина 1994 года рождения, двигаясь по улице Бакунина со стороны улицы Московской в направлении улицы Плеханова, выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора. Это повлекло столкновение транспортного средства с автомашиной «Volkswagen Polo» под управлением мужчины 1991 года рождения», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что «Volkswagen» следовал по улице Володарского — со стороны улицы Суворова в направлении улицы Пушкина.

«В результате ДТП пассажирка автомобиля «Volkswagen Polo» 1970 года рождения получила телесные повреждения, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью», — добавили в полиции.

В УМВД пояснили, что при расследовании были изучены видеозаписи, на которых запечатлен момент аварии.

«Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», предъявлено водителю автомобиля «Opel Astra», — сказали в пресс-службе.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.