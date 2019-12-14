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В Пензенской области предприниматель лишился товара на 1,3 млн. рублей

13:22 | 14.12.2019 | Криминал

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Пенза, 14 декабря 2019. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту мошенничества, жертвой которого стал предприниматель из Пензенской области отгрузивший товар на 1,3 млн. рублей, но не получивший за него оплату.

В Пензенской области предприниматель лишился товара на 1,3 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам мужчины, на одном из сайтов он нашел объявление о покупке семян подсолнечника от имени организации, зарегистрированной в Воронеже. По телефону он договорился с неизвестным о продаже партии семян, а затем по электронной почте получил договоры на поставку и последующую оплату товара. Через некоторое время со склада в Шемышейском районе было отгружено 62 тонны семян на общую сумму 1 млн. 319 тыс. рублей, однако оплата до сих пор не поступила», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению преступления.

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