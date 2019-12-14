В Пензенской области предприниматель лишился товара на 1,3 млн. рублей Криминал

Пенза, 14 декабря 2019. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту мошенничества, жертвой которого стал предприниматель из Пензенской области отгрузивший товар на 1,3 млн. рублей, но не получивший за него оплату.

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«По словам мужчины, на одном из сайтов он нашел объявление о покупке семян подсолнечника от имени организации, зарегистрированной в Воронеже. По телефону он договорился с неизвестным о продаже партии семян, а затем по электронной почте получил договоры на поставку и последующую оплату товара. Через некоторое время со склада в Шемышейском районе было отгружено 62 тонны семян на общую сумму 1 млн. 319 тыс. рублей, однако оплата до сих пор не поступила», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению преступления.