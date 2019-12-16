Пензенского адвоката заподозрили в незаконном образовании юрлиц Криминал

Пенза, 16 декабря 2019. PenzaNews. Руководитель следственного управления СКР по Пензенской области Дмитрий Матушкин возбудил уголовное дело в отношении адвоката, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица».

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В его основу легли материалы, собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области при взаимодействии с региональным управлением ФСБ России.

«По данным следствия, в апреле 2019 года у подозреваемого возник умысел на образование юридического лица через подставное лицо», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе СУ СКР по региону.

В ведомстве добавили, что злоумышленник предложил знакомому за денежное вознаграждение формально стать генеральным директором и учредителем создаваемого общества с ограниченной ответственностью, тот согласился, в итоге была зарегистрирована организация и в ЕГРЮЛ внесены сведения о подставном лице.

«В мае 2019 года подозреваемым аналогичным образом было создано еще одно общество с ограниченной ответственностью через то же подставное лицо, а в июне 2019 года в результате его преступной деятельности в ЕГРЮЛ были внесены сведения об увеличении доли подставного лица в уставном капитале данного ООО с 50% до 100%», — сказали в пресс-службе.

В управлении пояснили, что в настоящее время следователи совместно с сотрудниками УФСБ России по Пензенской области проводят комплекс действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.