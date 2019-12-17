Вступил в силу приговор по делу о побеге осужденного из колонии ради ночи с женщиной Криминал

Пенза, 17 декабря 2019. PenzaNews. Приговор, которым 28-летний житель села Иванырс Лунинского района Пензенской области Дмитрий Гунин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 313 УК РФ «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи», вступил в законную силу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«По делу установлено, что ранее неоднократно судимый Дмитрий Гунин отбывал наказание в виде лишения свободы на 2 года 7 месяцев на участке колонии-поселения при ИК-5 за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». В ночь на 1 августа 2019 года он совершил побег из мест лишения свободы через окно, отогнув решетку в помещении кухни. Злоумышленник уехал на такси к своей знакомой, с которой находился в гостинице до утра 1 августа, а затем вернулся на участок колонии-поселения», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что путем присоединения вновь назначенного наказания к неотбытому мужчина был приговорен к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года.

«Осужденный принес на приговор суда апелляционную жалобу, ссылаясь на чрезмерно суровое наказание, поскольку в исправительном учреждении он отсутствовал непродолжительное время и вернулся туда самостоятельно», — отметила Светлана Артамонова.

По ее словам, судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда с учетом обстоятельств преступления, личности мужчины и наличия у него пяти непогашенных судимостей сочла приговор законным, а назначенное наказание — справедливым.