Жительница Пензы лишилась 60 тыс. рублей после установки мобильного приложения Криминал

Пенза, 17 декабря 2019. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту кражи 60 тыс. рублей со счета жительницы Пензы, установившей на сотовый телефон неизвестное мобильное приложение.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, незадолго до этого женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка.

«Он сказал, что со счетов карт собеседницы неизвестные пытаются снять деньги. Мужчина добавил, что для предотвращения операции необходимо установить приложение, которое он укажет, и продиктовать код», — сказали в полиции, отметив, что после выполнения инструкций злоумышленника владелица банковских карт обнаружила списание денег.

В пресс-службе пояснили, что сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.