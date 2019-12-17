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Многодетная мать из Чаадаевки осуждена за вовлечение детей в занятие попрошайничеством

16:45 | 17.12.2019 | Криминал

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Пенза, 17 декабря 2019. PenzaNews. Наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год и возложением обязанностей, способствующих исправлению, назначено 39-летней жительнице рабочего поселка Чаадаевка Городищенского района Пензенской области, которая признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Многодетная мать из Чаадаевки осуждена за вовлечение детей в занятие попрошайничеством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Как установлено по делу, женщина является матерью шестерых детей в возрасте от 7 до 16 лет. Весной 2019 года она неоднократно направляла пятерых из них в места массового скопления людей в поселке Чаадаевка, в том числе на рыночную площадь и к церкви, для выпрашивания денег и иных материальных ценностей», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что полиция задерживала детей 23 и 30 марта, а также 20 и 21 апреля.

«Мать на личном примере обучила их приемам обращения к прохожим и способам разжалобить их, чтобы получить подаяние», — отметила представитель прокуратуры.

Светлана Артамонова добавила, что свою вину женщина признала полностью, объяснив свои действия тяжелым материальным положением семьи.

«Приговор вступил в законную силу», — резюмировала она.

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