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В Пензе женщина лишилась около 120 тыс. рублей после телефонного разговора с незнакомцем

09:20 | 18.12.2019 | Криминал

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Пенза, 18 декабря 2019. PenzaNews. 34-летняя жительница Пензы лишилась 118 тыс. рублей после телефонного разговора с незнакомцем, выдавшим себя за сотрудника банка.

В Пензе женщина лишилась около 120 тыс. рублей после телефонного разговора с незнакомцем. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, злоумышленник проинформировал собеседницу о якобы совершаемой попытке взлома личного кабинета на сайте финансового учреждения и предложил для предотвращения списаний заблокировать счет карты, открыв при этом новый.

«Под этим предлогом звонивший попросил назвать данные банковской карты, включая трехзначный код с обратной стороны, и сведения, поступившие в SMS», — пояснили в полиции.

В пресс-службе добавили, что после передачи этой информации злоумышленнику женщина обнаружила списание денег со счетов двух своих карт.

По данному факту проводится проверка.

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