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Житель Пензы отправится в колонию за неуплату алиментов

16:55 | 19.12.2019 | Криминал

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Пенза, 19 декабря 2019. PenzaNews. Наказание в виде четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима назначено 50-летнему жителю Пензы, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Житель Пензы отправится в колонию за неуплату алиментов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности, а в марте 2018 года был осужден за неуплату алиментов.

«Однако он вновь без уважительной причины в течение 11 месяцев уклонялся от уплаты средств на содержание двоих несовершеннолетних детей», — пояснила собеседница агентства, добавив, что за период с октября 2018 года по октябрь 2019-го задолженность превысила 178 тыс. рублей.

Представитель прокуратуры пояснила, что осужденный был взят под стражу в зале суда.

«Приговор в законную силу пока не вступил», — отметила Светлана Артамонова.

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