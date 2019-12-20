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Перед судом предстанет женщина, которая сломала забор и разбила лопатой окно чужого дома

15:37 | 20.12.2019 | Криминал

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Пенза, 20 декабря 2019. PenzaNews. 50-летняя жительница села Русский Камешкир Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК РФ «Нарушение неприкосновенности жилища».

Перед судом предстанет женщина, которая сломала забор и разбила лопатой окно чужого дома. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Как установлено органом следствия, 9 ноября 2019 года сельчанка с утра употребила водку и отправилась с остатками спиртного на улицу. Проходя мимо дома знакомого, у которого никогда не бывала, она решила зайти в гости, так как проголодалась. Мужчина впустил ее, но угощать не стал и вскоре выпроводил, так как сам уже собирался уходить. Незваная гостья допила водку и вместе с хозяином покинула дом. Мужчина закрыл входную дверь и калитку на замок и ушел», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Представитель ведомства добавила, что около полудня женщина решила отдохнуть, причем именно в доме того же знакомого.

«Она сломала его забор, зашла во двор, найденной там лопатой разбила окно и проникла в дом. Звук разбитого стекла привлек внимание соседа, который вызвал полицию. Злоумышленница была задержана», — сказала собеседница агентства.

Светлана Артамонова отметила, что в текущем году обвиняемая уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

«Кроме того, она имеет судимость за совершение кражи с незаконным проникновением в помещение», — пояснила представитель прокуратуры.

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