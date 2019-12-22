Обязательные работы назначены мужчине, угрожавшему убить экс-супругу на глазах у детей Криминал

Пенза, 22 декабря 2019. PenzaNews. Наказание в виде 240 часов обязательных работ назначено 36-летнему жителю Пачелмского района Пензенской области за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«По делу установлено, что утром 28 октября 2019 года сельчанин находился дома с двумя малолетними детьми и бывшей женой. Он потребовал от женщины перекидать сено с улицы в сарай, а после ее отказа стал избивать ее в присутствии детей. Бывшая супруга просила прекратить побои, чем еще сильнее его разозлила. Злоумышленник сдавил ей руки и схватил за шею, пообещав задушить», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что женщине удалось отвлечь бывшего мужа и покинуть дом, после чего она обратилась в полицию.

«Вступивший в законную силу приговор направлен прокурором района в органы опеки для оценки наличия оснований к лишению мужчины родительских прав», — пояснила Светлана Артамонова.