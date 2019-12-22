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Обязательные работы назначены мужчине, угрожавшему убить экс-супругу на глазах у детей

10:15 | 22.12.2019 | Криминал

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Пенза, 22 декабря 2019. PenzaNews. Наказание в виде 240 часов обязательных работ назначено 36-летнему жителю Пачелмского района Пензенской области за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Обязательные работы назначены мужчине, угрожавшему убить экс-супругу на глазах у детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что утром 28 октября 2019 года сельчанин находился дома с двумя малолетними детьми и бывшей женой. Он потребовал от женщины перекидать сено с улицы в сарай, а после ее отказа стал избивать ее в присутствии детей. Бывшая супруга просила прекратить побои, чем еще сильнее его разозлила. Злоумышленник сдавил ей руки и схватил за шею, пообещав задушить», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что женщине удалось отвлечь бывшего мужа и покинуть дом, после чего она обратилась в полицию.

«Вступивший в законную силу приговор направлен прокурором района в органы опеки для оценки наличия оснований к лишению мужчины родительских прав», — пояснила Светлана Артамонова.

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