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Жительница Пензы за несколько дней перевела аферисту 1 млн. рублей

11:36 | 23.12.2019 | Криминал

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Пенза, 23 декабря 2019. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества, жертвой которого стала 42-летняя жительница Пензы, лишившаяся 1 млн. рублей в надежде заработать денег. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

Жительница Пензы за несколько дней перевела аферисту 1 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам женщины, ей позвонил неизвестный человек, который предложил дополнительный заработок через интернет. Он пояснил, что для этого необходимо установить на смартфон определенную программу, включить функцию демонстрации экрана, а затем зарегистрироваться на сайте, который он укажет, и ввести свои установочные данные», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что, следуя инструкциям незнакомца, жительница Пензы на протяжении пяти дней вносила на различные счета деньги, а когда сумма достигла 1 млн. рублей, сайт перестал функционировать.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — пояснили в УМВД.

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