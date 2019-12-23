Жительница Пензы за несколько дней перевела аферисту 1 млн. рублей Криминал

Пенза, 23 декабря 2019. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества, жертвой которого стала 42-летняя жительница Пензы, лишившаяся 1 млн. рублей в надежде заработать денег. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

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«По словам женщины, ей позвонил неизвестный человек, который предложил дополнительный заработок через интернет. Он пояснил, что для этого необходимо установить на смартфон определенную программу, включить функцию демонстрации экрана, а затем зарегистрироваться на сайте, который он укажет, и ввести свои установочные данные», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что, следуя инструкциям незнакомца, жительница Пензы на протяжении пяти дней вносила на различные счета деньги, а когда сумма достигла 1 млн. рублей, сайт перестал функционировать.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — пояснили в УМВД.