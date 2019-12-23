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В Пензе 56-летний мужчина обвиняется в совершении преступлений сексуального характера

18:24 | 23.12.2019 | Криминал

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Пенза, 23 декабря 2019. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении жителя Пензы 1963 года рождения, который подозревается в совершении преступлений сексуального характера и грабежа. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе 56-летний мужчина обвиняется в совершении преступлений сексуального характера. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, ночью 23 ноября 56-летний мужчина около одного из домов на проспекте Победы в Пензе напал на женщину, открыто похитил у нее золотые украшения и, применяя насилие, пытался совершить в отношении нее действия сексуального характера. Довести свой преступный умысел до конца злоумышленник не смог из-за активного сопротивления потерпевшей, которой удалось вырваться от него и убежать», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что ночью 14 декабря злоумышленник напал на девушку на улице Ульяновской, где совершил в отношении нее действия сексуального характера, при этом в тот же день личность мужчины была установлена.

«Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа», — отметила Татьяна Махницкая.

По ее словам, в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и закрепление доказательственной базы.

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