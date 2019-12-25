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Жительницу Пензы обманули при попытке снять коттедж для празднования дня рождения

21:55 | 25.12.2019 | Криминал

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Пенза, 25 декабря 2019. PenzaNews. Проверка организована по факту мошенничества, жертвой которого стала 19-летняя жительница Пензы, пытавшаяся снять коттедж для празднования дня рождения.

Жительницу Пензы обманули при попытке снять коттедж для празднования дня рождения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам девушки, на одном из сайтов она нашла объявление о сдаче коттеджа внаем на улице Революционной для проведения торжества в честь дня рождения и позвонила по контактному телефону. Сначала ей никто не ответил, однако через час перезвонил неизвестный. Он сказал, что сдает коттедж за 5 тыс. 500 рублей в сутки и позднее в SMS прислал реквизиты банковского счета, на который требовалось перевести деньги», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что девушка перечислила 4 тыс. 500 рублей.

«После этого с ней связалась неизвестная женщина, которая пояснила, что в коттедже производится ремонт и сдать его в аренду владелец не может», — добавили в полиции.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

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