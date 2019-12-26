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В Пензе возбуждено дело по факту невыплаты зарплаты в компании «Промтехлитье»

09:50 | 26.12.2019 | Криминал

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Пенза, 26 декабря 2019. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат» возбуждено в Пензе по факту нарушения трудовых прав работников ООО «Промтехлитье».

В Пензе возбуждено дело по факту невыплаты зарплаты в компании «Промтехлитье». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, руководство общества с ограниченной ответственностью «Промтехлитье» в период с августа по декабрь 2019 года свыше двух месяцев полностью не выплачивало зарплату работникам, а также выплачивало зарплату в размере ниже установленного федеральным законом МРОТ и не перечислило пособие по увольнению одному работнику», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что общая сумма задолженности превысила 9,6 млн. рублей, при этом оказались нарушены трудовые права 226 работников.

«Денежные средства, предназначенные для выплаты заработной платы, расходовались на иные нужды предприятия», — отметила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая добавила, что в настоящее время принимаются меры к погашению руководством организации задолженности.

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