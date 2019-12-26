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Дело возбуждено после инцидента с мужчиной, рука которого оказалась под колесами вагона

18:30 | 26.12.2019 | Криминал

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Пенза, 26 декабря 2019. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено в Пензенской области по факту травмирования работника АО «Земетчинский сахарный завод».

Дело возбуждено после инцидента с мужчиной, рука которого оказалась под колесами вагона

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, ночью 22 декабря 2019 года помощник машиниста железнодорожного цеха акционерного общества «Земетчинский сахарный завод» находился на работе. Вместе с машинистом он осуществлял движение подвижного состава, состоявшего из четырех вагонов и паровоза. Стоя на металлической площадке четвертого вагона, мужчина потерял равновесие и упал, в результате чего колесами зерновоза был совершен наезд на его правую руку», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что потерпевший 1977 года рождения получил травму, которая расценивается как тяжкий вред здоровью.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда», — пояснила собеседница агентства.

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