В Кузнецке уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, дважды не явившегося в военкомат Криминал

Кузнецк, 27 декабря 2019. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы» возбуждено в отношении жителя Кузнецка Пензенской области 1998 года рождения.

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«По данным следствия, в конце ноября 2019 года молодой человек был надлежащим образом уведомлен о необходимости явки 2 декабря в военный комиссариат города Кузнецка, Кузнецкого и Сосновоборского районов для прохождения медицинского освидетельствования. В указанный день он в военкомат не явился без уважительных причин», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что затем житель Кузнецка был уведомлен о необходимости явки в военкомат 18 декабря, однако вновь не сделал этого.

«Молодой человек пояснил следователю, что не желает проходить военную службу», — отметила собеседница агентства.