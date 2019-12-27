EN
20:25:47 Пятница, 27 декабря
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Кузнецке уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, дважды не явившегося в военкомат

15:01 | 27.12.2019 | Криминал

Печать

Кузнецк, 27 декабря 2019. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы» возбуждено в отношении жителя Кузнецка Пензенской области 1998 года рождения.

В Кузнецке уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, дважды не явившегося в военкомат. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в конце ноября 2019 года молодой человек был надлежащим образом уведомлен о необходимости явки 2 декабря в военный комиссариат города Кузнецка, Кузнецкого и Сосновоборского районов для прохождения медицинского освидетельствования. В указанный день он в военкомат не явился без уважительных причин», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что затем житель Кузнецка был уведомлен о необходимости явки в военкомат 18 декабря, однако вновь не сделал этого.

«Молодой человек пояснил следователю, что не желает проходить военную службу», — отметила собеседница агентства.

Загрузка...
Читайте также
В новогоднюю ночь платная парковка у площади Ленина в Пензе работать не будет В Пензе состоялась церемония вручения региональных наград
В Пензе люлька манипулятора упала вместе с людьми, один человек погиб Сформирован новый состав общественного совета при УМВД России по Пензенской области
Житель Чаадаевки приговорен к 9 годам колонии за смерть знакомого Принят бюджет Кузнецка на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама