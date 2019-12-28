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Пенсионерка из Пензы стала жертвой мошенничества при покупке квартиры

16:22 | 28.12.2019 | Криминал

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Пенза, 28 декабря 2019. PenzaNews. 60-летняя жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке квартиры по объявлению в интернете.

Пенсионерка из Пензы стала жертвой мошенничества при покупке квартиры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, женщину заинтересовала информация об однокомнатной квартире в доме на улице Суворова, которая была выставлена на продажу за 800 тыс. рублей.

«Она позвонила по контактному телефону и договорилась с неизвестным о внесении задатка на счет банковской карты. Следуя условиям незнакомца, женщина перевела 10 тыс. рублей по указанным реквизитам, после чего объявление с сайта было удалено, а телефон продавца отключен», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что по факту мошенничества проводится проверка.

«Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в УМВД.

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