Пенсионерка из Пензы стала жертвой мошенничества при покупке квартиры Криминал

Пенза, 28 декабря 2019. PenzaNews. 60-летняя жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке квартиры по объявлению в интернете.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, женщину заинтересовала информация об однокомнатной квартире в доме на улице Суворова, которая была выставлена на продажу за 800 тыс. рублей.

«Она позвонила по контактному телефону и договорилась с неизвестным о внесении задатка на счет банковской карты. Следуя условиям незнакомца, женщина перевела 10 тыс. рублей по указанным реквизитам, после чего объявление с сайта было удалено, а телефон продавца отключен», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что по факту мошенничества проводится проверка.

«Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в УМВД.