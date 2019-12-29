Жительница Пензы лишилась около 200 тыс. рублей после установки мобильного приложения Криминал

Пенза, 29 декабря 2019. PenzaNews. 45-летняя жительница Пензы лишилась около 200 тыс. рублей после установки мобильного приложения по рекомендации незнакомца.

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«По словам женщины, ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка, проинформировал ее о подозрительных операциях и предложил установить на смартфон программу для блокировки несанкционированных списаний», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что жительница Пензы загрузила приложение, с помощью которого злоумышленник получил удаленный доступ ко счету, после чего стали списываться деньги с банковской карты на общую сумму 199 тыс. 800 рублей.

По данному факту проводится проверка.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.