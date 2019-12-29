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Жительница Пензы лишилась около 200 тыс. рублей после установки мобильного приложения

12:28 | 29.12.2019 | Криминал

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Пенза, 29 декабря 2019. PenzaNews. 45-летняя жительница Пензы лишилась около 200 тыс. рублей после установки мобильного приложения по рекомендации незнакомца.

Жительница Пензы лишилась около 200 тыс. рублей после установки мобильного приложения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам женщины, ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка, проинформировал ее о подозрительных операциях и предложил установить на смартфон программу для блокировки несанкционированных списаний», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что жительница Пензы загрузила приложение, с помощью которого злоумышленник получил удаленный доступ ко счету, после чего стали списываться деньги с банковской карты на общую сумму 199 тыс. 800 рублей.

По данному факту проводится проверка.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

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