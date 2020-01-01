В Пензе мужчина перечислил мошеннику более 230 тыс. рублей Криминал

Пенза, 1 января 2020. PenzaNews. 58-летний житель Пензы перечислил мошеннику более 230 тыс. рублей, пытаясь избавиться от кредита, который не оформлял.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам мужчины, ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка и сказал, что на имя собеседника оформлен кредит. После того как житель Пензы объяснил, что не делал этого, злоумышленник рекомендовал срочно пройти к ближайшему банкомату, снять со счета деньги и перевести их на «резервный», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что, следуя инструкциям звонившего, мужчина перечислил на чужой счет 232 тыс. рублей.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.