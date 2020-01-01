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В Пензе на бизнесмена завели дело из-за невыплаты зарплаты

14:44 | 01.01.2020 | Криминал

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Пенза, 1 января 2020. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат» возбуждено в Пензе отношении индивидуального предпринимателя на основании материалов прокурорской проверки.

В Пензе на бизнесмена завели дело из-за невыплаты зарплаты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, предприниматель, занимающийся строительно-монтажными работами, в период с января по октябрь 2019 года свыше двух месяцев полностью не выплачивал заработную плату четверым работникам. Задолженность составила более 480 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что в результате принятых следователями мер удалось добиться погашения задолженности в полном объеме.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы, в том числе проверяется наличие задолженности предпринимателя по зарплате перед другими работниками», — пояснила собеседница агентства.

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