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В Сердобске грабитель вынес из магазина бутылку водки, шоколад и банку мидий

15:10 | 01.01.2020 | Криминал

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Сердобск, 1 января 2020. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в городе Сердобске Пензенской области по факту открытого хищения бутылки водки объемом 0,7 литра, упаковки шоколада и банки мидий из магазина, расположенного на улице Максима Горького.

В Сердобске грабитель вынес из магазина бутылку водки, шоколад и банку мидий

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, грабеж был совершен в вечернее время.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий участковые уполномоченные полиции установили причастность к совершению преступления 40-летнего жителя Сердобска, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что мужчина дал признательные показания.

«Санкция ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж» предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет», — уточнили в УМВД.

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