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Под Пензой двое подростков похитили 25-метровую светодиодную ленту с рекламного баннера

10:28 | 02.01.2020 | Криминал

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Пенза, 2 января 2020. PenzaNews. Сотрудники уголовного розыска установили причастность двоих подростков к краже светодиодной ленты с рекламного баннера, расположенного возле станции техобслуживания в селе Константиновка Пензенского района.

Под Пензой двое подростков похитили 25-метровую светодиодную ленту с рекламного баннера

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, в полицию с заявлением обратился предприниматель, который пояснил, что неизвестные лица в ночное время путем свободного доступа похитили с рекламной конструкции светодиодную ленту длиной 25 метров стоимостью более 4 тыс. рублей.

В ведомстве добавили, что прибывшие на место происшествия полицейские провели обход граждан, чтобы найти возможных свидетелей и очевидцев кражи.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления двоих несовершеннолетних местных жителей. Они признались в содеянном. Похищенное изъято. По факту кражи проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сказали в пресс-службе.

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