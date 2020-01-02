Драка в центре занятости Пензы между коллегами привела к смерти одного из них Криминал

Пенза, 2 января 2020. PenzaNews. Следователи выясняют обстоятельства драки в центре занятости населения Пензы, которая произошла между коллегами в преддверии Нового года, в результате чего один из них скончался.

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«По данным следствия, вечером 27 декабря 2019 года в центре занятости населения города Пензы между двумя работниками возник конфликт, который перерос в драку. Мужчина 1983 года рождения нанес коллеге не менее двух ударов рукой по лицу, причинив тупую травму головы, осложнившуюся развитием аспирации крови. Потерпевший 1963 года рождения скончался на месте происшествия», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что по факту насильственной смерти 56-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

По ее словам, второй участник драки задержан, ему предъявлено обвинение, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — сказала собеседница агентства.