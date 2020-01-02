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В Пензе грузчик магазина признался в краже табачных изделий на 40 тыс. рублей

16:27 | 02.01.2020 | Криминал

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Пенза, 2 января 2020. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали в Пензе грузчика магазина, подозреваемого в краже табачных изделий на общую сумму более 40 тыс. рублей.

В Пензе грузчик магазина признался в краже табачных изделий на 40 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, в полицию с заявлением обратился представитель торговой организации, расположенной на проспекте Строителей.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По подозрению в совершении преступления на улице Ладожской сотрудники патрульно-постовой службы задержали 27-летнего грузчика магазина, жителя областного центра, привлекавшегося к уголовной ответственности. Он признался в содеянном», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

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