Жительница Пензы лишилась денег из-за сообщения в Viber о выигрыше в 310 тыс. рублей Криминал

Пенза, 4 января 2020. PenzaNews. 26-летняя жительница Пензы лишилась денег, поверив сообщению в мобильном приложении Viber о выигрыше в 310 тыс. рублей.

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«Женщина позвонила по указанному контактному телефону. Ей ответил неизвестный, который переадресовал ее в финансовый отдел и назвал номер. По нему ответила незнакомка, пояснившая, что необходимо оплатить комиссию», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что, следуя полученным инструкциям, молодая женщина перевела более 6 тыс. рублей на счет электронного кошелька, после чего телефоны злоумышленников оказались отключены, а обещанный выигрыш так и не был перечислен.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.