В Пензе 71-летний пенсионер стал жертвой мошенничества, пытаясь заработать на бирже Криминал

Пенза, 5 января 2020. PenzaNews. 71-летний пенсионер из Пензы стал жертвой мошенничества при попытке заработать на бирже.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам мужчины, он обнаружил в интернете рекламное объявление брокерской компании о приеме вкладов для торговли на бирже, перешел по ссылке, заполнил заявку и указал свои контактные данные. Вскоре ему позвонил неизвестный, который пояснил, что для получения прибыли необходимо внести деньги на биржевой счет. Следуя инструкциям незнакомца, пенсионер перечислил на два банковских счета, принадлежащих частным лицам, 135 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что через четыре месяца мужчине позвонил неизвестный, проинформировавший его о выигрыше в 30 тыс. рублей, для получения которого якобы требовалось оплатить налог.

«Пенсионер понял, что его обманывают, и обратился в полицию. При этом он пытался вывести свои средства из брокерской компании, однако сделать этого не смог», — сказали в полиции.

В пресс-службе пояснили, что по факту мошенничества проводится проверка.