Жителя Башкирии будут судить в Пензе за телефонное мошенничество Криминал

Пенза, 6 января 2020. PenzaNews. 32-летний житель Башкирии предстанет перед судом в Пензе по обвинению в совершении серии преступлений, ответственность за которые предусмотрена ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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«По данным следствия, злоумышленник звонил жителям Пензенской области, которые размещали на известном интернет-сервисе объявления о продаже недвижимости. Он говорил, что готов заключить сделку и перечислить задаток. Под этим предлогом мужчина просил пройти к ближайшему банкомату, а затем диктовал потерпевшим, что делать дальше», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что в результате введенные в заблуждение люди перечисляли различные суммы по реквизитам, которые называл обвиняемый.

«Один из потерпевших лишился 126 тыс. рублей», — отметили в полиции.

В пресс-службе уточнили, что мужчина признался в содеянном.

Материалы дела переданы в Первомайский районный суд Пензы.