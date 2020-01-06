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Жителя Башкирии будут судить в Пензе за телефонное мошенничество

13:02 | 06.01.2020 | Криминал

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Пенза, 6 января 2020. PenzaNews. 32-летний житель Башкирии предстанет перед судом в Пензе по обвинению в совершении серии преступлений, ответственность за которые предусмотрена ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Жителя Башкирии будут судить в Пензе за телефонное мошенничество. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, злоумышленник звонил жителям Пензенской области, которые размещали на известном интернет-сервисе объявления о продаже недвижимости. Он говорил, что готов заключить сделку и перечислить задаток. Под этим предлогом мужчина просил пройти к ближайшему банкомату, а затем диктовал потерпевшим, что делать дальше», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что в результате введенные в заблуждение люди перечисляли различные суммы по реквизитам, которые называл обвиняемый.

«Один из потерпевших лишился 126 тыс. рублей», — отметили в полиции.

В пресс-службе уточнили, что мужчина признался в содеянном.

Материалы дела переданы в Первомайский районный суд Пензы.

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