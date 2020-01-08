Под Пензой женщина лишилась 230 тыс. рублей при попытке сохранить сбережения Криминал

Пенза, 8 января 2020. PenzaNews. 39-летняя жительница села Бессоновка Пензенской области лишилась 230 тыс. рублей, пытаясь защитить свои сбережения от кражи.

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«По словам женщины, ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка, он сказал, что со счета карты собеседницы некие лица пытаются похитить деньги, а для обеспечения сохранности средств необходимо установить на телефон определенную программу», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что владелица карты выполнила инструкции звонившего и ввела в программе свои данные, после чего получила SMS о списании 68 тыс. рублей.

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«Затем незнакомец перезвонил и пояснил, что на имя женщины оформлен кредит на 153 тыс. рублей, для аннулирования которого следует установить ту же программу на стационарный компьютер», — сказали в полиции.

В пресс-службе отметили, что жительница Бессоновки вновь поверила словам злоумышленника, отправилась на работу к матери, где установила на компьютер программу и ввела свои данные.

«После этого со счета ее дебетовой карты было списано 62 тыс. рублей, с кредитной — 100 тыс. рублей», — уточнили в УМВД.

В настоящее время принимаются меры по установлению личности звонившего.